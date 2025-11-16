Köy meydanında, Bursa Kent Konseyi ve Doğader tarafından halka yönelik geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda söz alan Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, madencilik şirketlerinin çevresel etkileri kamuoyundan gizleme çabasında olduğuna dikkat çekti.

Projeye yönelik itirazlar giderek büyürken toplantıya CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Doğader, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Tümka-İş üyeleri de katılarak destek verdi. Aksoy, konuşmasında şirketlerin ÇED süreçlerini devre dışı bırakmaya çalıştığını belirtti.



Firmaların, ekonomik katkı söylemlerinin ardına sığınarak halkın bilgi edinmesini engellemek istediğini; bu nedenle “ÇED gerekli değildir” kararlarını bir araç olarak kullandığını anlattı. Bu yaklaşımın, yapılması gereken bilgilendirme toplantılarının önüne geçtiğini ve maden projelerinin toplumdan gizli yürütülmesine zemin hazırladığını söyledi.

Toplantıda köylüler, ellerindeki dövizlerle tepkilerini ortaya koyarak köyü madene teslim etmeyeceklerini dile getirdi. Temiz suya sahip çıkılması gerektiğini, toprağın zehirlenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan köylüler; “Burası bizimdir, maden istemiyoruz” mesajını güçlü bir şekilde ifade etti.