Bilecik’in Bayırköy beldesinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile yol güvenliği arttırılıyor.

Bayırköy Belediyesi tarafından yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, bozulan yollarda gerçekleştirilen tadilat kapsamında hem asfalt düzeltme hem de trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yaptı. Belediye, özellikle kaza riski taşıyan noktalarda trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla uygun bölgelere kasis (hız kesici) uygulaması gerçekleştirdi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yürütülen çalışmaların temel amacının vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini her zaman ön planda tutarak, yollarımızda sürat yapan araçları engellemek ve özellikle yola çıkış noktalarında kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen yerlere kasis yapıyoruz. Amacımız, hem daha konforlu yollar sunmak hem de trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.