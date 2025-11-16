Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, yaklaşan kış ayları öncesinde vatandaşları cilt sağlığı konusunda uyardı. Soğuk ve kuru havanın cilt bariyerini zayıflattığını belirten Özden, özellikle egzama hastalarının bu dönemde dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanımının önemine değinen Özden, "Soğuk zamanlarda cilt kuruluğu artar. Sabahları serum veya tonik sonrası hyaluronik asit içeren nemlendirici sürülmesini öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise retinol ve C vitamini içeren bakım ürünleri kullanılabilir" diye konuştu.

"Cildin kuruması hastalığın alevlenmesine neden olur"

Egzama hastalarına da özel uyarılarda bulunan Özden, "Kuru ve soğuk hava egzama hastalarına iyi gelmez. Cildin kuruması hastalığın alevlenmesine neden olur. Bu nedenle sıcak duş almak, soba başında uzun süre oturmak ve sıcak ortamlarda bulunmak egzama şikayetlerini artırır. Kat kat giyinmek de terlemeye yol açarak mantar gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir" şeklinde konuştu.

"Özellikle çocuklarda uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüşe yol açabilir"

Egzamanın genetik bir zeminde geliştiğini ancak çevresel faktörlerden de etkilendiğini belirten Özden, "Stres hastalığı alevlendirir. Aynı zamanda hastalığın kendisi de stres kaynağı olabilir. Özellikle çocuklarda uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüşe yol açabilir. Bu yüzden alevlenme dönemlerinde sadece krem değil, sistemik tedaviler de gerekebilir" ifadelerini kullandı.