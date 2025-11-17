Ev sahibi-kiracı gerilimleri son yıllarda hızla tırmanıyor.

Bazı mal sahiplerinin kira için öne sürdüğü koşullar da kiracıların belini büküyor. Kimi kefil istiyor, kimi adli sicil kaydı talep ediyor… Banka hesap dökümü isteyenler bile var.

Son dönemde ise 12 aylık kira sözleşmesinin her ayı için ayrı ayrı senet düzenlenmesi gündemde.

Peki, kira için senet alınması hukuken geçerli mi?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz’a göre mal sahibi, kira borcunu güvence altına almak amacıyla kiracıdan senet isteyebilir. Yargıtay da bu talebi hukuka aykırı bulmuyor.

Ev sahipleri bunu kimi zaman bir teminat aracı olarak, kimi zaman da “kira ödenmezse” riskine karşı tercih ediyor.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Önünüze gelen her senedi imzalamak doğru değil.

Kira bedeli ve depozito dışında kiracıdan herhangi bir ek senet talep edilmesi hukuken kabul edilmiyor.

Depozito senedi 3 ayı geçemez

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, depozito bedeli için düzenlenen senette de bir şart var. Kiraz, depozito için verilecek olan senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğine dikkat çekiyor.

Üç aydan fazla istenecek senedin, geçerli olmayacağını söyleyen Kiraz, "Bunun haricinde herhangi bir alacak kalemi için; demirbaşlar ve eşyalar için apartman aidat borçları benzeri gibi bir takım borçlar için senet düzenlemek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla senet, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" kapsamına gireceğine dikkat çekiliyor.

Kiraz şunları anlattı:

"- Hem kira borcunu ödeme riski ortaya çıkar, hem de senetleri ödeme riski ortaya çıkar. Yani bir konuda aynı anda iki borç ödeme ortaya çıkabilir.

- Kira borcuna yönelik verilen senetlerin hepsinin mutlaka kira sözleşmesinin içine veya kira sözleşmesinin içindeki bir ek protokol; yani senet protokolüne ne için verildiği ve senet numaraları senet tarihleri vade tarihlerinin açık ve aleni şekilde yazılması gerekir."