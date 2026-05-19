Balıkesir geneline yaklaşan yangın sezonu öncesinde 'Orman Benim' projesi kapsamında çevre etkinliği yapıldı. Balıkesir'de öğrenciler ve vatandaşlar orman yangına karşı bilinçlendirildi

Türkiye'de 81 il de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi planlanan ancak, yağış nedeniyle bazı illerde ertelenen 'Orman Benim' etkinliği, Balıkesir'de ki merkez de Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Orman Bölge Müdürü Musa Şen, İl Protokolü, İl'de faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Askeri Birlikler, Öğretmenler, Öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Bölge Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Musa Şen; Başta orman yangınları olmak üzere, ormanlarımızın tüm zararlılardan korunması, orman yangınlarına karşı tüm halkın bilinçlenerek farkındalık oluşturması gerektiğini ve yangınlara karşı halkımızın çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilerle yaptığı kısa sohbetin ardından, katılımcılara hitaben ormanların hepimizin emaneti olduğunu, gelecek nesillere daha ferah ormanlar bırakmak için tüm halkımızın ormanları korumak için daha bilinçli olması gerektiğini ve bugün burada hep birlikte ormana ait olmayan atıkların dışarı çıkartılacağını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığın koordinasyonun da Orman Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliğinde, ormana ait olmayan ve orman yangın riski oluşturan atık ve yanıcı maddeler temizlenerek, orman yangınlarına duyarlılık kazandırılması hedeflendi.