Burhaniye ilçesinde, Pelitköy İçmeler Sahilinde oturan vatandaşlar sahil temizliği için imece yaptı. Geçtiğimiz günlerde sahile otel yapılacağı iddiasına tepki için bir araya gelen vatandaşlar, bu defada sahil temizliği için buluştu.

Burhaniye de Pelitköy sahili İçmeler mevkiinde bir araya gelen yöre sakinleri plajda çevre temizliği yaptı. Pelitköy İçmeler Sahili Koruma Geliştirme Platformu başkanı Aylin Tokyay’ın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıdaki vatandaş plajda temizlik yaptı. Onlarca poşet dolusu çöp topladı. Vatandaşların denize girdiği sahilde otel istemediklerini kaydeden Platform Başkanı Aylin Tokyay, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Zafer Yağcıoğulları, da vatandaşlardan sahili temiz tutmalarını istedi.