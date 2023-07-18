Balıkesir Ülkü Ocaklarına bağlı gençler 50 noktada sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdiler.

Balıkesir Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi, Ülkücü “Şehit Ruhi Kılıçkıran Yaz Gelişim Programı” dahilinde sokak hayvanları için şehir merkezinde 50 noktada 50 kilogram mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Mama dağıtımı sonrasında Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan gençlere şu açıklamalarda bulundu: “Ocağımızın yiğit bozkurtları, sizler yarınlarımızın teminatısınız. Ülkücü Türk gençliği olarak hayatın her noktasında insanlara örnek olmalısınız. Hayatınız boyunca düstur edinmeniz gereken duygulardan birisi de merhamettir. Dilsiz dostlarımız olan sokak hayvanlarına göstereceğimiz ilgi, ihtiyaçları ile alakalı çalışmalarımız sürecektir. Unutmayınız ki bizler “Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Sizlerden bu Hadis-i Şerifi aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum” dedi.