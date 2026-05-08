İzmir'de düzenlenen Türkiye Masterler Atmalar ve Mesafeler Şampiyonası'nda Balıkesirli vetaran sporcu Alp Gökbora Ulubeli 4 dalda şampiyon oldu.

Balıkesir bölgesi sporcularından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Alp Gökbora Ulubeli, İzmir'de katıldığı katıldığı Türkiye Masterler Atmalar ve Mesafeler Şampiyonası'nda 4 branşta da Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Disiplinli çalışmasının karşılığını kürsünün en üst basamağında alan başarılı sporcu Ali Gökbora Ulubeli'nin şampiyonluk tablosu şöyle şekillendi: Gülle Atma'da 1. nci, Çekiç Atma'da 1., Disk Atma'da 1.nci ve Ağırlık Atma dallarında 1. nci olarak 4 madalya aldı.

Başarılı veteran sporcu Ulubeli, 'Başarıya giden yol çalışmaktan geçer. Bu süreçte yanımda olan tüm dostlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Durmak yok, çalışmaya devam' dedi.