Kocaeli'de her gün binlerce kişiyi taşıyan kadın otobüs şoförleri; anne şefkatini, iş disiplinini ve hayat mücadelesini aynı rotada başarıyla buluşturuyor. Şoför anneler, kentin ulaşım yükünü omuzlarken çocuklarının da en büyük gurur kaynağı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark bünyesinde toplu taşıma araçlarında şoför olarak görev yapan kadın otobüs şoförleri, mesleklerinin zorluklarına rağmen görevlerini özveriyle sürdürüyor. Özellikle anne olan kadın sürücüler, yoğun mesai saatleri ile evdeki sorumlulukları arasında kurdukları dengeyle dikkati çekiyor.

'Kadın çalışma arkadaşlarımdan güç aldım'

UlaşımPark şoförlerinden 42 yaşındaki Zeynep Kara, mesleğe başlama sürecinde diğer kadın sürücülerden ilham aldığını belirtti. Daha önce direksiyon usta öğreticiliği yaptığını aktaran Kara, 'Kadınların bu işi yaptığını görünce 'Ben de yapabilirim' dedim. Yolculardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu da bizi daha çok motive ediyor' ifadelerini kullandı. Ailesinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Kara, çalışan bir anne olarak hayatın sorumluluklarını planlayarak dengelediğini kaydetti.

Çocuklarının gurur kaynağı oluyorlar

3 çocuk annesi 40 yaşındaki Büşra Şahin ise vardiyalı çalışma sistemi nedeniyle çocuklarından ayrı kalmanın ilk başlarda zorluklarını yaşadığını ancak zamanla ailece bu duruma alıştıklarını dile getirdi. Mesleğini icra ederken 4 yaşındaki kızının kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

'Beni otobüs kullanırken görünce çok heyecanlandı. Şimdi 'Anne ne zaman gidiyorsun, biz de gelelim mi?' diyor. Kızım bir resim yapmıştı. Resimde bir otobüs kapısı çizmiş, içinde bir kadın bulunuyor ve otobüsün dışında bir sürü kalp var. O resmi görünce çok mutlu oldum. Babasına, 'Otobüs alalım ve onunla gezelim artık' demesi, işime olan motivasyonumu daha da artırıyor'

Annelik duygusunun her şeyin üstesinden geldiğini vurgulayan Şahin, 'Evladın yanındayken işini, işteyken evladını düşünüyorsun. Ama bu sevgi her şeyin üstesinden geliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Şoförlük mesleğinde 20 yıllık tecrübeye sahip iki çocuk annesi 38 yaşındaki Ela Güç de mevcut iş yerinde kendini değerli hissettiğini söyledi. Güç, çalışma ortamının önemine işaret ederek, 'Daha önce çalıştığım yerlerde kadın olduğumu çok hissettiremiyordum. Ama burada hem kadın olarak hem çalışan olarak değer görüyorum. Bu da bana güç veriyor' dedi.

Çocuklarını bazen mesai saatleri nedeniyle göremediği günlerin olduğunu ifade eden Güç, çocuklarının kendisinin mutlu olduğunu bilmesinin karşılaştığı tüm zorlukları unutturduğunu sözlerine ekledi.