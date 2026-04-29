Olay saat 13.30 sıralarında Sinanbey mahallesi 22. Metal sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İşyerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, işyerine tüfekle defalarca ateş ettiler. Saldırı sırasında oto tamircisi bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Şüpheliler geldikleri motosiklet ile kaçtılar. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.