TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, 3 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta ikinci yarı maçlarına sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam eden Balıkesirspor, kadrosuna 3 yeni oyuncuyu kattı. Balıkesirspor, Ankara Demirspor forması giyen 1998 doğumlu sağ bek Batuhan Süer ve Kütahyaspor’un kaptanlığını yapan 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Şeflek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Amasyaspor forması giyen 1992 doğumlu sol bek Cuma Ali Üzüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.