Katz, Hamaney'e sığınağından çıktığında ara sıra gökyüzüne bakmasını ve her vızıltıyı dikkatle dinlemesini önerdi.

Geçtiğimiz haziran ayında İsrail ve İran arasında yaşanan 12 günlük çatışmalar sonrası Katz, yeniden Hamaney’i suikastla tehdit etti. İsrail’in İHA saldırılarına gönderme yaparak, “İran diktatörü Hamaney’e sığınağından çıktığında her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum” dedi.

Katz’ın tehdidi, sosyal medyada yayılan ve kendisi dahil birçok İsrailli yetkilinin suikast hedefi olarak işaretlendiği infografiğin ardından geldi. Daha önceki çatışmalar sırasında da Hamaney’i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini belirten Katz, suikast planlarının başarısız olduğunu ifade etmişti.