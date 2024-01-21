Bursa’da tarihi Ulucami’nin yanında çeyrek asırlık tespihçilik yapan esnaf Gökhan Yılmaz’ın dükkanına ünlüler akın ediyor. 120 yıllık servet değerindeki tespihlerin yanı sıra balina kusmuğundan yapılan tespihler 25 bin liradan alıcılarını bekliyor.

Bursa’da tarihi Ulucami yanında açtığı dükkanda 25 yıldır tespih satan Gökhan Yılmaz’a çok sayıda ünlü tespih almak için akın ediyor. Balina kusmuğundan yapılan bir tespih türü var, “Misk-i Amber” deniliyor. Balina bir çeşit balığı yiyor, ve sindiremiyor. Daha sonra taşlaşmış olarak kusuyor. Kokusu çok güzel, genellikle parfüm sektöründe kullanılıyor. Bu çok nadir bulunan doğal bir madde. Bu doğal maddeden yapılan tespih dayanıklı olmasının yanı sıra güzel bir kokuya sahip oluyor. “Misk-i Amber” olarak bilinen bu tespihler 6 bin liradan başlayarak boyutuna göre 25 bin liraya kadar çıkıyor.

Dünyanın farklı noktalarından gelen değerli taşlardan yapılmış binlerce tespih çeşidini satan ustanın en değerli ürünü ise, Osmanlı dönemi ustalarından İskender Efendi’nin yaptığı tespihler yer alıyor. Osmanlı dönemindeki önemli tespih ustalarından İskender Efendi’nin 120 yıllık tarihi tespihleri 35 bin dolara satılıyor.

35 bin dolar değerindeki tespihlere sanatçılar ilgi gösteriyor

Koleksiyoner ve sanatçıların nadir parçalara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gökhan Yılmaz, "İskender Efendi tespihleri ortalama 60-70 yıl önce yapılan tespihlerdir. Bunlar çok özel tespihlerdir, koleksiyonerler tercih eder, çok nadir parçalardır. Kendisi 70’li yıllara kadar tespih yapmış. Osmanlı’nın son yıllarında ve cumhuriyetin ilk yıllarında tespih yapmış bir usta İskender Efendi. En ucuz tespih 3 bin dolardan başlıyor, yılına veya işçiliğine göre 35 bin dolara kadar çıkıyor. İş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve ekonomik durumu iyi üst düzey kişiler alıyor” şeklinde konuştu.

Ünlülerin akınına uğruyor

Genellikle kış aylarında Uludağ’a giden ünlülerin dönüşte mutlaka kendisini ziyaret ettiğinin altını çizen Yılmaz, “Sanatçıya, sporcuya, siyasetçiye tespih satıyoruz. Kimisi kendi geliyor, kimisi ise Bursa’daki dostları vasıtasıyla bizden tespih alıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Emin Gürsoy, Murat Övüç, Demet Akalın, Yaşar Alptekin gibi birçok ünlü bizden tespih alıyor. Genellikle kışın Uludağ’a çok geliyorlar, geldiklerinde de bizi ziyaret ediyorlar” dedi.

Balina kusmuğundan yapılan tespihler dikkat çekiyor

Misk-i Amber olarak bilinen balina kusmuğundan yapılan tespihlerin dikkat çektiğini belirten Yılmaz; "Yurt dışından getiren arkadaşlarımız var. Ufak boyları 6 bin liradan başlıyor, işçiliği ve boyutuna göre 25 bin liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.