Bursa’da Ramazan Bayramı’nın 2. gününde Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma törenine çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Merkezinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Bursa Milletvekili ve Bulgaristan Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğru, Bursa Bulgaristan Konsolosu Momchil Rusinov ve çok sayıda dernek üyesi ile vatandaşlar katıldı. Tören bayramlaşmanın yapılması ve konuşmaların ardından son buldu.