Balkan ülkelerine Bilecik’e ‘Osmanlı Başkentleri Buluşuyor’ sloganıyla bir kültür yolu kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) himayelerinde ‘Osmanlı Başkentleri Buluşuyor’ teması ve turizm destinasyon stratejileri çerçevesinde hayata geçirilen kültür yolu projesi meyvelerini vermeye başladı. Programın ilk bölümü kronolojik olarak Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş başkenti olan Bilecik oldu.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan’dan toplam 10 kişiden oluşan gazeteci, basın mensubu, köşe yazarı, turizm direktörü TGA himayelerinde Bilecik Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bilecik’e Turizm İnfo Turu gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti’nin filizlendiği ve ilk kuruluşuna şahitlik eden Bilecik başta olmak üzere, Devlet-i Aliyye Osmaniye’ye başkentlik yapan kadim şehirler Bursa, Edirne, İstanbul’u içine alan 6 günlük turizm destinasyonunda balkanlardan gelen turizm tanıtım amaçlı basın mensupları, dört şehrin ortak kültürel mirası olan değerleri yeninde turizm ve kültür amaçlı inceleme, tanıma ve ülkelerinde bu destinasyonu tanıtma fırsatı buldu. Bilecik gezi programında öncelikle Bilecik’in tarihi ve etnografik değerlerini yaşam tarzlarını konu alan Yaşayan Şehir Müzesi, II. Abdülhamid Han’ın öz hemşerilerim olarak tanımladığı Bilecik’e 1907 yılında yaptırmış olduğu Saat Kulesi ile 1905 yılında yaptırmış olduğu Rüştiye Mektebi’ni gezme fırsatı buldular.

Ardından hem kuruluşa hem de kurtuluşa şahitlik eden eski yerleşim yeri olarak ’Yanık Şehir’ olarak adlandırılan bölgede bulunan Osmanlı Devleti’nin ilk mimari eserleri arasında yer alan Orhangazi İmareti, Orhangazi Camii ve Hamamı, Süleymanpaşa Hamamı, Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Hazretleri’nin ve Eşi Ildız Hatun ile Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun’un türbelerini ziyaret ettiler.

Bilecik’in yöresel tatlarını tatma fırsatı buldular

Bilecik’in yöresel tatlarını tatma fırsatı bulan heyet Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şehitlik eden Yörükler diyarı Söğüt’e geçerek Kayı Boyu’nun lideri, Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret ederek rehberler eşliğinde bilgi aldılar. Türbe yerleşkesi içerisinde bulunan Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun, Osman Gazi’nin manevi kabri ve silah arkadaşlarını görme fırsatı buldular. Söğüt’ün Hamidiye Külliyesi ve diğer mimari yapıları hakkında da bilgi alan heyet son olarak dönem dizilerinin kostümlerini tasarlayan han sanat alp kıyafetleri ve dönem dizi kostümleri imalathanesini ziyaret ettiler. Stüdyoda heyet kıyafetleri deneyerek fotoğraf çektirdiler. Bilecik programının ardından sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret etmek üzere heyet Bilecik’ten ayrıldı.