Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tekirdağ'da ocak ayında ihracat 243 milyon 414 bin dolar, ithalat ise 196 milyon 343 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan ocak ayı dış ticaret istatistiklerine göre Tekirdağ, Trakya Bölgesi'ndeki iller arasında ihracatta ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde Edirne'nin ihracatı 8 milyon 915 bin dolar, Kırklareli'nin ihracatı ise 21 milyon 997 bin dolar oldu.

Ocak ayında Tekirdağ'da ithalat 196 milyon 343 bin dolar olarak kaydedilirken, Edirne'de 30 milyon 469 bin dolar, Kırklareli'nde ise 15 milyon 554 bin dolar ithalat gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise ihracat 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar oldu.

Tekirdağ en çok Almanya'ya ihracat yaptı

Ocak ayında Tekirdağ'ın en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya 37 milyon 379 bin 82 dolar ihracat gerçekleştirilirken, ABD'ye 20 milyon 149 bin 446 dolar, Mısır'a ise 14 milyon 871 bin 130 dolar ihracat yapıldı.

Tekirdağ'ın en fazla ithalat yaptığı ülke ise Çin oldu. Çin'den 62 milyon 842 bin 416 dolar ithalat yapılırken, Güney Kore'den 24 milyon 293 bin 552 dolar, Endonezya'dan ise 11 milyon 756 bin 477 dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Edirne'de en fazla ihracat Kosova'ya, en fazla ithalat Moldova'dan

Edirne'de ocak ayında en çok ihracat 1 milyon 621 bin 511 dolar ile Kosova'ya yapılırken, Bulgaristan ve Almanya da ilk sıralarda yer aldı. Edirne'nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise 11 milyon 681 bin 793 dolar ile Moldova oldu.

Kırklareli'nde en fazla ihracat Venezuela'ya, en fazla ithalat Rusya Federasyonu'ndan

Kırklareli'nde en çok ihracat 4 milyon 454 bin 755 dolar ile Venezuela'ya yapılırken, Bulgaristan ve Küba da öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. İthalatta ise ilk sırada 7 milyon 765 bin 469 dolar ile Rusya Federasyonu bulunuyor.