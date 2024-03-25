Yıldırım Belediyesporlu sporcular, 10’uncu Balkan Kyokushin Karate Şampiyonası’nda 6 altın, 10 gümüş, 15 bronz madalya kazandı.

9-10 Mart tarihleri arasında ev sahipliğini Yıldırım Belediyesi’nin gerçekleştirdiği, Osmangazi Belediyesi Atletizm Spor Salonu’nda yapılan 10’uncu Balkan Kyokushin Karate Şampiyonası’na 6 ülkeden 330 sporcu katıldı. 2 gün süren şampiyonada Yıldırım Belediyesporlu sporcular önemli bir başarıya imza attılar. 40 sporcu ile yarışmaya katılan Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü; 6 altın, 10 gümüş, 15 bronz olmak üzere 31 madalya kazandı.



Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzme, karate, güreş başta olmak üzere pek çok branşta milli takımlara sporcu verdiklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri spor yatırımlarının meyvelerini görmeye başladıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Ulusal, uluslararası arenada ülkemizi temsil edip önemli başarılara imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.