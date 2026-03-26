Ömerli Stadyumunda oynanan karşılaşmada Kafkasspor, 16 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı. Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, şu ifadeleri kullandı;

“Dün oynadığımız İnkılap maçı mağlubiyeti elbette moralimizi bozmuştur. Ancak şunu herkes çok iyi bilsin ki; bu sonuç bizim hedefimize yürüyüşümüzü durduracak güçte değildir. Çünkü biz hâlâ bu grubun lideriyiz. Çünkü zirvede şanlı Kafkasspor vardır. Ve çünkü bu camia, zorluk gördüğünde geri çekilen değil, daha da kenetlenen bir camiadır. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve büyük Kafkas camiamız omuz omuza vermiş durumda. Biz bu yola inanarak çıktık, bedel ödeyerek geldik ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bir mağlubiyet bizi yıkmaz, aksine ayağa kaldırır. Şimdi daha çok çalışma, daha çok inanma ve daha çok kenetlenme zamanıdır. Hedef belli, irade sağlam, inanç tam! Bu takım şampiyon olacak, bu camia hak ettiği yere mutlaka ulaşacaktır.”

