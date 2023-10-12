Balsamotu veya balsam çalısı olarak da adlandırılır.

Ballıbabagiller familyasındandır.

İlaç olarak öksürüğü kesme ile boğaz enfeksiyonlarında amacıyla kullanılır.

Yaprağı çay gibi sıcak suda demlenerek veya içilen meşrubata katılarak tüketilebiliyor. Ayrıca parfüm sektöründe de kullanılıyor.

Tomurcuğu krem sektöründe kullanılıyor. Bu şekilde bazı ağrıları ve yaraları kapatabiliyor.

İtalyan arkeologların yaptığı araştırma neticesinde Mısır’daki mumyalamada kullanıldığı tahmin edilen bir bitkidir. bu da balsam özünün asırlarca muhafaza özelliği olduğunu da gösteriyor.