Bandırma Belediyesi’nin nitelikli çalışmaları bir kez daha ödüllendirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun dönemi ile başlayan hem ulusal hem de uluslararası arenalarda birçok ödüle layık görülen Bandırma Belediyesi ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Başarılı çalışmaları, yaptığı hizmetler ve katıldığı etkinliklerle adından sık sık söz ettiren Bandırma Belediyesi EMIIT 2024’te Destinasyonlar dalında etkin tanıtım yaparak 27. Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Bandırma standı ziyaretçilerin yoğun ilgi odağı oldu. “Tarihi İskele” temasının öne çıktığı, Kuş Cenneti Milli Parkı’na vurgu yapılan, Bandırma’nın birbirinden güzel lezzetlerini misafirlerine tanıtan stant alanının kent ile özdeşleşen daha birçok figür ile donatılması Bandırma’nın tanıtımında büyük rol oynadı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuşmalarında “Dünya’nın en büyük 5’nci fuarındayız. Böylesine önemli bir arenada Onur Ödülü aldığımız için çok mutluyuz. Bu Bandırma Belediyesi’nin dördüncü ödülü daha nicelerine sahip olacağız. Biz Bandırmamıza gönül verdik. Kentimizi dünyaya tanıtıyoruz. Bandırma’yı bir marka değeri haline getiriyoruz. Başarılarımızın tescillenmesi gurur verici.” İfadelerine yer verdi.