Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesinde meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan Suat B.(40) Yönetimindeki 16 AUT 005 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden Zafer A.(30) Yönetimindeki 16 BVF 830 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Kaza sonucu sürücüler ile 16 AUT 005 plakalı otomobildeki yolcular Özlem B.(36), Kadir B.(12) ve 5 yaşındaki Cemre B. ve diğer araçtaki Meryem A.(13) ve Hafsa A.(11) yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.