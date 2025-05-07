Çocukların ve gençlerin okul çevresinde maruz kalabilecekleri olumsuzlukları engellemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen denetimlerde, toplam 490 umuma açık yer kontrol edildi. Aynı zamanda 577 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde, 73 okul servis aracı trafik yönünden incelenirken herhangi bir cezai işleme gerek duyulmadığı bildirildi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 1 okul ziyaret edilerek toplam 190 öğrenciye; kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, akran zorbalığı ve siber güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Emniyet yetkilileri, bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.