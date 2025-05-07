KOCAELİ (İGFA) - ‘Yeşil alanlar mutlu yarınlar’ anlayışıyla Çayırova’ya hizmet eden ve ilçeye birçok yeni sosyal yaşam alanı kazandırılmasına öncülük eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın geleceği için projeler üretmeyi sürdürüyor. Öte yandan Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinin sanat kurslarında ve temel derslerde eğitim veren öğretmenler ile bilgi evi kursiyerleri, Çayırova’ya kazandırılan yeşil alanlara dikkat çekmek ve Çayırova’nın yeşil geleceğine vurgu yapmak amacıyla, ‘Doğa İçin Çal’ı ilçeye uyarladı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Müzik öğretmenleri Resul Deler, Volkan Tuncel ve Erkan Kamil Yüksel’in enstrümanlarıyla eşlik ettiği videoda, sanat kursları kursiyeri Deniz Türk, Türkçe Öğretmeni Melike Albayrak ve sanat kursları kursiyeri Eda Üstündağ vokalleriyle şarkıyı seslendirdi. Çayırova Millet Bahçesi, Akse Kitap Kahve, Cumhuriyet Millet Bahçesi ve Fatma Çelik Engelliler Merkezi Duyu ve Empati Parkı’nda hem çalıp hem de söyledi. Proje, sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte büyük bir ilgi görürken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yeşil Çayırova için söylediler. Doğaya ses, yeşile gönül verdik. Çünkü sevdamız Çayırova” açıklamasında bulundu.