ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyeleriyle Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için Karma Komisyon’da yapılan aday seçimine tepki gösterdi.

Komisyonda, HSK’ya seçilecek 5 üye için üç katı adayın belirlendiğini anımsatan Emir, sürecin Anayasa’ya aykırı yürütüldüğünü iddia etti.

“ANAYASA UZLAŞI İSTİYOR”

HSK’nin tarafsızlığının kritik olduğunu vurgulayan Emir, Anayasa’nın 159. maddesinin seçim sürecini açıkça tanımladığını ve uzlaşı gerektirdiğini belirtti. CHP ile AK Parti arasında uzlaşı olduğu iddialarını yalanlayan Emir, “Asla uzlaşı söz konusu olmadı” dedi.

Emir, oylamanın tek tek değil blok listelerle yapıldığını, Anayasa’da olmayan 3. tur oylamayla “kendi adamlarını potaya soktuklarını” öne sürdü. Anayasa’ya göre ilk turda 3’te 2, ikinci turda 5’te 3 çoğunluk aranması, aksi halde kura çekilmesi gerektiğini ifade eden Emir, “Nereden çıktı 3. tur oylama? Bu bir hukuk skandalı” dedi.

“KOMİSYONU TERK ETTİK”

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, her üye için ayrı oylama yapılması gerekirken üçlü oy yöntemine geçildiğini belirterek, “Anayasa’ya aykırı 3. tur oylamayı gördükten sonra ‘Bu tiyatronun parçası olmayacağız’ dedik ve Komisyon’u terk ettik. Bunu her yerde anlatacağız ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız” diye konuştu.

Grup Başkanvekili Murat Emir, “Anayasa ihlal edildi, buna tahammül edemeyiz. Anayasa yargısına gideceğiz, her olanağı zorlayacağız. Milletimize şikayet ediyoruz: Dün Anayasa çiğnenmiştir” dedi.