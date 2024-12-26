İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve GESTAŞ şirketleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 ve 27 Aralık 2024 tarihlerindeki bazı feribot seferlerini iptal ettiklerini açıkladı.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2024 tarihinde Narlı-Marmara hattındaki seferler iptal edildi. Narlı’dan saat 16.15 ve Marmara’dan saat 17.30’da yapılması planlanan seferler, kötü hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO ise, 26 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferi ile 27 Aralık 2024 tarihinde Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 07.45 seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.