Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Şükrü Nailli Caddesi üzerinde bulunan şüpheli bir araç içerisinde bulunan dört şahsın araç içinden indiği esnada, şahıslardan birinin şeffaf bir poşet içerisinde uyuşturucu olarak değerlendirilen maddeyi araç dışına attığı görüldü. Yapılan araştırma neticesinde, ele geçirilen poşetin içerisinde 46 gram bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı gün içinde Bandırma Sanayi Kavşağında durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan inceleme neticesinde sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen 1.95 gram bonzai olarak olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlandı. Yapılan açıklamalarda, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam edeceği bildirildi.