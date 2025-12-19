CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, %100 geri dönüşüm ürünü olan damla sulama borularının çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltırken tarımsal sulamada önemli ölçüde su tasarrufu sağladığını vurguladı. Üreticilerin bu borulardan %50 hibeli şekilde faydalanabileceğini belirterek başvuruların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca hurda damla sulama borularını geri dönüşüm sürecine kazandıran üreticilere, hibeye ek olarak hakedişleri oranında indirim sağlandığını ifade eden Şahin, detaylı bilgi ve başvuru şartlarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer aldığını hatırlattı.

