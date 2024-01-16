Balıkesir’in Bandırma ilçesinde evlere girerek dairelerdeki ayakkabıları çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 600 Evler, İhsaniye, HacıYusuf mahallelerinde 4 gün içinde meydana gelen çok sayıda ayakkabı hırsızlıkları üzerine polis çalışma başlattı. Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Görüntülerde, bir şahsın apartman içlerine girerek ayakkabıları çaldığı görüldü. Çalışmalarının devamında, kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli A.Ç. (56) çaldığı farklı markalardaki 60 çift ayakkabı ile yakayı ele verdi. Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli A.Ç. (56) gözaltına alındı.