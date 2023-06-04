Balıkesir'de Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okulları ziyaret ederek öğrenci ve ailelere moral depoladı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınavına giren bin 787 öğrenci ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

İlçede belirlenen sınav merkezlerinin çevresine belediye ekipleri tarafından stantlar kurulurken, öğrenciler ve aileleri bu sürprizi memnuniyetle karşıladılar. LGS öncesi güzel bir sürpriz de Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un sınav merkezlerini ziyaret etmesi oldu.

Sınava giren öğrencilerin aileleri ile uzun uzun sohbet eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, hem hemşehrilerine moral verdi, hem de hemşehrilerinin belediyeden olan istek ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı’nın halkın içinde, halkla iç içe olması herkesçe büyük bir takdirle karşılandı.