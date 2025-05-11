BYeşil-beyazlı kulüp, Sarıyer forması giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından "Ailemize Hoş Geldin Sertaç Çam" mesajıyla transferi taraftarlara duyurdu .

1992 yılında İstanbul'da doğan Sertaç Çam, sağ kanatta görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Sarıyer ile TFF 2. Lig'de mücadele eden deneyimli futbolcu, 32 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerinde Gaziosmanpaşa, Bandırmaspor, Tokatspor, Kocaeli Birlikspor, Altınordu, Bugsaşspor, Keçiörengücü, Manisa FK, Pendikspor, Esenler Erokspor ve Sarıyer gibi kulüplerde forma giyen Çam, TFF 2. Lig'de toplam 348 maça çıkıp 100 gol kaydetti. Ayrıca, 2. Lig'de Keçiörengücü, Manisa FK, Pendikspor, Esenler Erokspor ve Sarıyer ile şampiyonluk yaşadı.