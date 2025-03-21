Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları Sunullah Mahallesi 20004. Sokak ve 17 Eylül Mahallesi 1022. Sokak’ta aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, Kapalı Pazar Yeri’nde yeşil alan düzenlemeleri yapılarak vatandaşlar için daha modern ve estetik bir çevre oluşturuluyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediye düğün salonumuzu yenileyerek daha modern bir yapıya kavuşturuyor, kentimize yeni iş yerleri kazandırıyoruz. Mahallelerimizde yol ve çevre düzenlemelerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.