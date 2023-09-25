Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 8 kişiyi Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan yardım çıkarma vaadiyle e-Devlet şifrelerini alıp, adlarına şirket kurarak dolandırmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma’da Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan kendilerine yardım alacağını söyleyerek 8 kişinin e-Devlet şifresini alan H.K. (48), vatandaşların üzerinden vergi dairesinden e-ticaret sicil numarası aldı. Aldığı sicil numarası ile 8 kişi adına şirket kurarak dolandırmak isteyen H.K., hedefine ulaşamadan Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan H.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.