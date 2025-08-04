Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, büyük miktarda dolu makaron ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yapılan operasyonda, toplam 19 bin 520 adet dolu makarona el konuldu.Yasa dışı tütün ürünlerinin satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.