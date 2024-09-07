Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonet ve ATV’nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

600 Evler Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 2091 Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Y.E.S. (26) idaresindeki 10 PM 661 plakalı kamyonete, 2066 Sokak’tan çıkan Mesut Çakır (37) idaresindeki 10 AJP 242 plakalı ATV yandan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Mesut Çakır olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Çakır, yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

Mesut Çakır’ın 5 Eylül’de Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana gelen yangına bakmak için yola çıktıktan sonra kaza geçirdiği ve aynı zamanda ayaklarından engeli bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.