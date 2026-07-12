İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kiralık otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KDN 776 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçtan dumanlar yükselirken, yangın tüpüyle müdahale edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.