Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma 17 Eylül İlkokulu 2. sınıfı öğrencileri, hayat bilgisi dersinde görgü kurallarını pratiğe dökerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Öğretmenleri Deniz Altıntaş rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, müfredatlarına uygun olarak dini gün ve bayramların önemini kavramayı hedefliyor.

Hayat Bilgisi dersinde müfredata uygun olarak "Dini gün ve bayramların önemini kavrar." kazanımı doğrultusunda 2/F sınıfı öğrencileri ve aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Sınıfta bulunan 21 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar programı, öğrencilere toplum içindeki davranışları, görgü kurallarını ve Ramazan atmosferindeki manevi duyguları deneyimleme fırsatı sunuyor. Öğrenciler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarırken, birlik ve beraberliği pekiştirme şansı da buluyor.

2/F sınıfı öğretmeni Deniz Altıntaş, iftar yemeğinin değerlendirilmesiyle, Ramazan ayının önemini vurgulayarak çocukların bu kıymetli değerleri özümsemelerinin önemine dikkat çekti. Etkinliğe katılan velilere teşekkürlerini ileten Altıntaş, birlikte geçirilen bu anlamlı zamanın öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.