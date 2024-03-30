Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahla ateş eden 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde saat 05.50 sıralarında bir sokak üzerinde silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Ekipler bu esnada Abay Caddesi üzerinde plakasız motosiklet sürücüsü ve arkasında kar maskeli bir şahsın olduğu görerek durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şahıslardan birinin elinde silah olduğu fark edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince motosikleti kullanan A.H. (22) isimli şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinden kaçan diğer şüpheli şahsın kimlik bilgisinin M.S. (21) olduğu tespit edildi. M.S., Esenler Nine Hatun Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.