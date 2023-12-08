Balıkesir’in Bandırma, ilkokul öğrencileri hayat bilgisi dersindeki görgü kurallarını yaşayarak öğreniyorlar.

Bandırma 17 Eylül İlkokulu 2/F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş rehberliğinde müfredatta ve çocukların gelişim özelliklerine göre planlanan etkinliklerle hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Bir işletmede bir araya gelen öğrenciler ve beraberinde veliler, etkinlikte ilk olarak bulunduğu ortamda işletmede çalışan görevli personellerle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini, görgü ve ahlak kuralları, kalabalık bir ortamda yemek yerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, yaşayarak öğreniyorlar.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurdumuz genelinde tüm okullarda uygulanan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nin" etkinliklerinden "Bilen Oturur" oyununu oynayarak eş anlamlı kelimeleri ve zıt anlamlı kelimeleri tekrar ettiler.

Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş "Öğrencilerimle beraber derslerimizi okulumuzda işliyoruz. Bilgisi dersini de bir mekânda işlemek istedik. Toplu bir ortamda nasıl yemek yenir? Yemek yerken hangi kullara uyulur, çalışan personelle nasıl iletişim kurulur gibi birçok toplumsal kuralları yaşayarak çocuklarımıza aşılıyoruz. Bakanlık nezdinde tüm okullarda uygulanan "Dilimizin zenginlikleri" proje kapsamında oyunlarla akıllarda daha çok pekişmesi adına yapıyoruz. Aynı zamanda da okulumuzda bu proje ile ilgili panolarımızı da hazırladık. Ders etkinliklerini çocukların gelişimi doğrultusunda ilerletiyorum" ifadesinde bulunudu.