Balıkesir’in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yolun sağına devrildi, sürücü yaralandı.

Bandırma’ya bağlı Gölyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. 16 R 0173 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü G.G. (37), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun sağına devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücü G.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.