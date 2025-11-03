Bandırma yeni haftaya yoğun sisle uyandı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis, şehir merkezinde görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Bandırma ve yakın ilçelerde etkili olan sıcaklık değişimleri nedeniyle oluşan sis, kentin büyük bölümünü adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle şehir içi trafiğinde sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan sis manzarasına hayran kaldı. Bandırma’nın üzerini saran sis tabakası eşsiz bir manzara oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, sisin günün ilerleyen saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağını belirtirken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.