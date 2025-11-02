2024 yılındaki seçimde göreve gelen Huzur mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, mahalleyi şantiyeye çevirdi. Sabrioğlu, mahallede başlattığı altyapı, park ve sosyal yaşam projeleriyle dikkat çekiyor.

Muhtar Sabrioğlu, göreve geldiği günden itibaren önceliklerinin mahalledeki altyapı sorunlarını çözmek olduğunu belirterek, "Ben 1 Nisan 2024 yerel seçimlerinde Huzur mahallesine hizmetkar olarak seçildim. Seçildiğimiz ilk günden bu güne kadar ilk hedefimiz Huzur mahallesindeki alt yapı sorununu gidermekti tamamen. Alt yapıya eğilim gösterdik, bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yardımlarıyla biz burada 75 kilometre içme suyu şebekesi döşedik. Şu anda evsel bağlantılar kaldı geri kalan hepsi bitti. Onun ötesinde 5200 metre kanalizasyon çalışmamız oldu. Şu anda geçen ayın 22'sinde de 4000 m² kanalizasyon ihalemiz yapıldı. O da önümüzdeki hafta başlayacak. T-Gaz ile görüşerek mahallede doğal gaz kutusu olmayan bütün binaların kutularını falan yaptık. O hususta bir çalışmamız oldu. İnternet alamayan evlerin internet alt yapılarını sağlama yolunda bir eğilim gösterdik, hizmetimiz söz konusu oldu. Yani bizim önceliğimiz mahallede geçici işlerden ziyade kalıcı hizmetler yapma hedefimiz vardı. Bunun da yolu alt yapıdan geçiyordu ve şu anda mahallemiz ciddi anlamda bir şantiyeye dönmüş durumda ama Elhamdülillah zoru geçtik. Şu anda asfaltımız başladı başlayacak. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor şu anda, İnşallah 3 4 aya kadar mahallemizi toparlayıp belli bir kıvama sokacağız Allah'ın izniyle. Bize yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere bütün idari ve daire başkanlarına genel sekreterlerine teşekkürlerimiz iletiyoruz." dedi.

Mahallede yeşil alan ve parkların yetersiz olduğunu belirten Sabrioğlu," Çocuklar için Huzur mahallesindeki parklar, yeşil alanlar falan yetersizdi. Bu noktada biz burada neticede vicdani bir iş yapıyoruz. Çocuklarımız için doğru dürüst bir yeşil alan, yürüyüş alanı, park alanı yoktu. Bununla alakalı nato boru hattı ve botaş boru hattının üzerinde olan mahallenin ortasından geçen bir silüet vardı. Bununla alakalı büyükşehirle yaptığımız görüşmelerde daha sonra park bahçeler daire başkanlığı nezdinde görüşmelerimiz oldu. O botaş boru hattındaki silüette 28 bin m² alanı oluşturuyor ve bunun yarısının Akhisar'a kaymak şartıyla 28 bin m² parkımız yürüyüş alanları, piknik alanları, park alanları, spor alanları, çocuk parkları ve aynı zamanda bir kafeteryamız olacak orada inşallah. Şimdi o anlamda mahallemizin gençleri, çocukları bizim için çok kıymetli. Biz onlarla alakalı bu özellikle uyuşturucu noktasında emniyet müdürlüğümüzün, kaymakamlığımızın yardımları ile uyuşturucu ile ciddi bir mücadelesine girdik. Tabi bu Türkiye'nin şu anda büyük bir hastalığı konumuna gelmiş durumda. Ona göre herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. Biz bu noktada ciddi adımlar attık ve mahallemizi o noktada temizlediğimize inanıyoruz. İnşallah daha da iyi adımlar atarak çocuklarımızın o eğilime girmesi noktasında uyarıcı bir yol alacağımıza inanıyoruz İnşallah. Biz burada yaptığımız işin vicdani olduğuna inanıyoruz. Bizim zaten acil hizmetlere ihtiyacımız vardı. Biz o noktada özellikle taleplerde bulunduk. Mahallelimizde o ihtiyaçların bilincindeydi. Tabi ister istemez bazı serzenişler oluyor ama çoğunluğun desteği yanımızdaydı, bizimle beraberdi. O noktada bize gösterdikleri o toz, toprak, çamur için bize gösterdiğini anlayış için bütün mahalleye çok teşekkür ediyoruz. Yani bu yapılan çalışmalarda o zahmet, o toz, o çamur eğer başka bir yerde olsaydı emin ol mahalle ayağa kalkardı. Ama o noktada bize büyük bir sabır gösterdiler, bize inandılar, güvendiler." ifadelerini kullandı.

Mahalledeki Huzur İlköğretim Okulu’nun 35 yıllık olduğunu ve mevcut yapının yetersiz ve riskli olduğunu belirten Sabrioğlu, "O zaman karma bir betonla yapıldı biz de o zaman öğrenciydik, çocuktuk. Şimdi hem okulumuz yetersiz hem de Allah korusun ufak bir sarsıntı olsa çocuklarımızın başına yıkılacak bir durum var şu anda. Biz bununla alakalı bazı testler falan yaptırdık ama tabi devletimizin durumunu biliyoruz yani bu tasarruf paketleri falan. İnşallah bu noktayı hayırlısıyla bir atlatırsak bununla alakalı kaymakam beyle, Milli Eğitim müdürlüğümüzle, vali beyle yapacağımız görüşmelerde bir yol alacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Enerji altyapısında da önemli adımlar attıklarını söyleyen Sabrioğlu, "Bir hususta iki tane bizim elektrik trafomuz var. Bu kabinler küçük geliyordu. Ayda bir iki defa bu elektrik trafoları tutuşuyordu, ateş alıyordu. Yetersiz kalınca sağ olsun UEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde şimdi iki tane kabin yapılacak. Yüksek gerilim hatlarını yerin altına çekeceğiz İnşallah. Mahallemize bu noktada da, enerji noktasında iyi bir yol alacağız. Bizim önceliğimiz devletin parasını çarçur ettirmektense kalıcı hizmetler, ihtiyacı olan hizmetleri alıp mahallemize fayda sağlama düşüncesindeyiz." dedi.