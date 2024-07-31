Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Atletizm sporunda ciddi yatırımlar yapan Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü meyvesini almaya başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 27-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Konya’da gerçekleşti. Şampiyonaya 2011, 2012 ve 2013 doğumlu Bandırmalı atletler, Konya’da önemli başarılara attı.

Konya’da devam eden yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Bandırma Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde atletizm çalışmasını sürdüren Eda Bedir, bin metre yarışında 3.07 derece yaparak Türkiye 2. olmayı başardı.

Aynı şampiyonada, Türkiye yıldızlar bin metre yarışında yarışan Serhat Kül, çok iyi bir yarış çıkararak Türkiye 7.’si oldu. Lisansları Etispor’da olan her iki atlet de aldıkları önemli derecelerle Bandırma’yı başarıyla temsil etti.