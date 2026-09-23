Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kalender’in vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, ailesi, yakınları, takım arkadaşları, sevenleri ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Bandırmaspor’un paylaşımında, “Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir” ifadelerine yer verildi.