Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçlar yavaşladı. Bu sırada 3 araç birbirine çarptı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye İnegöl Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede sürücüler, kayganlaşan yol nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ