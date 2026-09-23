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Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçlar yavaşladı. Bu sırada 3 araç birbirine çarptı.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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