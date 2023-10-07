Edirne’de bu yıl 11’incisi düzenlenen ’Edirne’ye gel ciğerimi ye’ temalı Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nin ikinci günü yerli ve yabancı bando ekiplerinin tarihi Meriç Köprüsü üzerinden kortej yürüyüşü yapmasıyla devam etti. 2018’de Guinness Rekorlar Kitabı’na giren büyük ciğer tavasının önüne gelen bando ekipleri, mini konserleriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Edirne’de, 3 ülkeden 8 bando ekibinin katılımıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali’nin 2’nci günü bando ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Festivale katılan ekipler, Tarihi Meriç Köprüsü’nde kortej yürüyüşü yaparak, 2018’de Guinness Rekorlar Kitabı’na giren büyük ciğer tavası önünde konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde sahne alan bando ekiplerinin konserlerine eşlik eden vatandaşlar bu anı telefonlarına kaydederek ritimlere eşlik etti.

Festivalin son günü olan 8 Ekim Pazar günü de renkli görüntüler oluşacak. Saat 17.00’de “Aşk acısı ne ki sen hiç Karaağaç biberi yedin mi?” temasıyla her yıl düzenlenen gözlerden yaş akıtan acı biber yarışması, bu yıl da en iddialı yarışmacılarını ağırlayacak. Edirne tava ciğerinin olmazsa olması Karaağaç acı biberini en çok yiyen yarışmacıya ve en çok ciğer yiyen yarışmacıya 5 litre ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer ikram edilecek. 1,5 ton tava ciğerin dağıtılmasının ardından festival sona erecek.