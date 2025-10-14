Nilüfer Belediyesi, çocukları bilimle buluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu doğrultuda Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen DNA İzolasyon Atölyesi’nde minikler, yaşamın temel yapı taşı olan DNA’yı kendi yaptıkları deneyle inceleme şansı yakaladı.

Atölyeyi yöneten Ceren Gümüş, etkinlik öncesinde çocuklara hücre ve DNA hakkında temel bilgiler aktardı. Ardından çocuklar, basit laboratuvar malzemeleriyle uygulamalı çalışmaya geçti. Atölye süresince muzları ezip çeşitli solüsyonlarla karıştıran çocuklar, süzme işlemiyle DNA izolasyonunun aşamalarını adım adım öğrendi.

Deneyin sonunda deney tüpü içinde DNA’nın gözle görülür hâle gelmesi, çocuklara kitaplardan öğrendikleri bilgiyi uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sundu. Hem öğretici hem eğlenceli geçen atölyede çocuklar, bilimin temel kavramlarından birini somut bir örnekle keşfetmiş oldu.