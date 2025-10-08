Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşi dizisi, "Tepenin Ardı" filmiyle tanınan başarılı yönetmen Emin Alper’in katılımıyla başladı. Bursalı sinemaseverlerle bir araya gelen Alper, filmografisi ve sinema anlayışına dair derinlikli paylaşımlarda bulundu. Söyleşilerin ikinci konuğu ise "Çatlak" filminin yönetmeni Fikret Reyhan oldu. Filmine dair teknik detaylar ve yapım sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Reyhan, katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtladı.



Yerel değerler vurgusunu güçlendiren buluşma

Bir diğer önemli buluşma ise "Mavi Tutku" ve "Yay" adlı kısa filmleriyle dikkat çeken yönetmen Murat Vargelci ile gerçekleştirildi. Bu söyleşi, etkinliğin ‘yerel değerler’ vurgusunu güçlendiren bir buluşma oldu. Bursalı olan yönetmen Murat Vargelci'ye, ‘Yay’ filminin Bursalı oyuncuları da söyleşide eşlik etti. Yay filminin uluslararası festivallerden ödüllerle dönmüş olması, söyleşiye ayrı bir anlam kattı. Vargelci, kısa film yapım süreçleri, sanatsal tercihleri ve sinema anlayışı hakkında değerli bilgiler paylaşarak, sinemaseverlere ilham dolu bir deneyim yaşattı. Özellikle, Bursa'nın Gölyazı gibi tarihi ve otantik mekanlarında, yine Bursalı oyuncularla çekilen ve uluslararası başarı yakalayan "Yay" filminin hikâyesi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu durum, etkinliği Bursa'dan bir başarı hikâyesini kutladığımız samimi bir buluşmaya dönüştürdü.

Bursa Sinema Günleri, 12 Ekim 2025 tarihinde yönetmen Kıvanç Sezer’i ağırlamaya hazırlanıyor. "8x8" filminin gösteriminin ardından gerçekleşecek söyleşide sinemaseverler, yönetmenle bir araya gelerek film üzerine sohbet etme fırsatı bulacak.

Açık hava gösterimleri sürüyor

Bursa Sinema Günleri kapsamındaki açık hava film gösterimleri, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi Önü başta olmak üzere, Tayyare Kültür Merkezi ve ilçelerdeki çeşitli tarihî ve kültürel mekânlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 26 Eylül’de başlayan ve 30 Ekim 2025’e kadar sürecek olan etkinlikte, toplamda 33 film gösterilecek. Animasyonlardan bağımsız sinemaya uzanan zengin film seçkisi, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti bir sanat merkezi hâline getirme vizyonu doğrultusunda düzenlenen Bursa Sinema Günleri, film gösterimleri ve yönetmen söyleşileriyle sinemayı sokağa, meydanlara ve insanlara taşıyarak, sanatla iç içe bir kent yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor.