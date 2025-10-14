Gündem maddeleri komisyon raporları doğrultusunda tek tek ele alınırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grup sözcüsü İsmail Şenol oturumun dikkat çeken konuşmasını yaptı.

Şenol, iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesine vurgu yaparak, su yönetiminin artık bir “milli güvenlik meselesi” olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Bursa’nın su, çevre ve altyapı konularında ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Şenol, yerel yönetimin acil çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bursa’nın kaybedecek zamanı yok,” diyen Şenol, geçmişle hesaplaşmak yerine bugünün ve yarının sorunlarına odaklanılması gerektiğini ifade etti. “Seçim döneminde verilen sözler tutulmalı; önceki dönemi suçlamak başarısızlığı gizlemez,” sözleriyle de mevcut yönetime eleştiride bulundu."

"Bu şehir sahipsiz değildir"

MHP’li Şenol, konuşmasının bir bölümünde Hamitler-Yenikent Katı Atık Sahası meselesine de dikkat çekti. Sahanın dolmak üzere olduğunu ve yeni bir atık alanına ilişkin somut bir açıklamanın yapılmadığını belirtti. “Bugün sessiz kalırsak, yarın Bursa’nın toprağı, suyu ve havası zarar görecektir,” diyen Şenol, atık yönetimindeki belirsizliğin halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Konuşmasını “Bursa’nın her karış toprağını, her damla suyunu korumak milli görevimizdir” sözleriyle tamamlayan Şenoğlu, şehrin geleceği için ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, Çınarcık Barajı’na ilişkin yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Kahraman, Çınarcık Barajı’nın içme suyu, sulama suyu, elektrik üretimi ve taşkın koruma amaçlı yapımına başlandığını belirterek, “Barajın dört fonksiyonu var. O tarihte barajın içme suyu amaçlı kullanımı zaten mümkün değildi. Barajın Bursa’ya getirilmesi için 11,5 kilometrelik bir tünel kazılması gerektiğini söylediler. Bu tünelin çok yüksek maliyeti olduğu için DSİ, yap-işlet-devret modeliyle bu işi yapması gerektiğini düşünerek 2012 yılında tüneli bu modelle tamamlamıştır” dedi.

Kahraman, BUSKİ’nin talebinin bu şartlarda mantıklı görülmediğini ifade ederek, “Yetkililer, bu işin DSİ tarafından yapılması durumunda projenin 2030 yılına kadar uzayabileceğini söyledi” açıklamasında bulundu.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ise Kahraman’ın açıklamalarına yanıt verdi. Akbulut, isale hattının 13 yıl sürmeyeceğini bilmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu projenin bitim tarihi 910 gün sonraydı. 2019 yılında bu projenin yapıldığını, 2023 yılına kadar bir şey yapılmadığını söylediler. Pandemi döneminden dolayı yapamadıklarını belirttiler. Olabilir ama bu projenin 4 yıl gecikmesine neden oldular. Bursa’nın suyu var ama zamanında yapılmayan projelerden ötürü suyu yok” dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Ömer Silahlı ise ekim ayındaki önemli günleri hatırlatarak konuşmasına başladı. Silahlı, kentte yaşanan su sıkıntılarına değinerek, “Yıllardır ihmallerin ve iklim krizinin sonucudur. OSB’lerin şehir merkezine bu kadar yakın yoğunlaşması, hem yeraltı sularını hem de tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Bu yaşadığımız kesintiler sadece doğanın değil, öngörüsüzlüğün de sonucudur” ifadelerini kullandı.