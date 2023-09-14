Özellik ile sicilinden dolayı kredi alamayanların kuşkusuz en büyük alternatif yolu olan olan bankalardan kredi çekemeyenler için kredi imkanı sunan danışmalık firmaları 5 yıl yani 60 ay vadeli olarak bireysel ihtiyaç kredi imkanları sağlamaktadır. Bankalardan çeşitli nedenlerden dolayı kredi çekemeyenler için oluşturduğumuz bu sayfada ihtiyacınız olan kredi ihtiyacı başvurusunu yapabilirsiniz.

Bankalardan kredi çekemeyenler

Ülkemizde bir çok vatandaşımız bankalardan maalesef kredi çekememektedir. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz KKB nin oluşturmuş olduğu kredi notu değerleridir. Daha önceleri bu kuruluşu baz almayan bankalar artık herhangi bir kredi imkanı sağlarken mutlaka Kredi Kayıt Bürosunun verilerini değer almaktadır. Şayet firma tarafından tutulan kredi değeriniz düşük ise bankalardan kredi çekemezsiniz. İster aylığınız 4.000 TL olsun ister ise 10.000 TL olsun dediğimiz gibi siciliniz bozuk ise bankalardan ne konut ne ihtiyaç nede herhangi bir kredi alamazsınız. Peki bankalardan kredi çekemeyenler için kredi olanakları sunan firmalar var mıdır? Sizlere danışmalık firmaları hakkında biraz bilgi vermenin sanırım vakti geldi.

Kredi çekemeyenlere kredi veren firmalar

Zor günlerimizin nakit olarak her zaman yanınızda olan bankalar ile aranızı bir kere bozduysanız şayet kredi çekmeniz bir hayli zor olacaktır. Bu devirde en yakınınız bile size var olduğu halde para imkanı sunmazken bir de üstüne üstün bankaların kara listesinde yer alıyorsanız gerçekten zor durumdasınız demektedir. Bu durumda yer alan ülkemizde milyonlarca kişi vardır. Bir tek siz bankalardan kredi çekemiyor değilsiniz yani! Bunu bilen bazı firmalar ise danışmanlık adı altında nakit para satmaktadır. Bankacılık sektöründeki bu büyük açığı değerlendirenler aynı kaçak taksicilik yapmak gibi bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Ama kaçak taksiciliğin fiyat tarifesi ucuz iken bunda durum biraz tam tersidir. Sizin zor durumunuzdan istifade etmek isteyen danışmanlık firmaları kefilsiz olarak sizlere ihtiyacınız olan parayı sağlarken sizden senet imzalamanızı mutlaka isteyecektir.

Kredi çekemeyenler nasıl başvuru yapacak?

Dediğimiz gibi herhangi bir nedenden dolayı bankalardan kredi çekemiyorsanız danışmanlık firmalarına başvura bilirsiniz. Bu firmalar sizlerden bankalar gibi herhangi bir işlem ücreti veya dosya masrafı için para talebinde bulunmayacaklardır. Şayet İnternet üzerinden bu şekilde yaptığınız kredi başvurularında sizden uçuk rakamlarda ( 500 TL – 600 TL ) dosya parası istiyorlarsa büyük ihtimal dolandırılacaksınız demektir. Lütfen bankadan kredi çekemeyenler bu tür dolandırıcılıklara dikkat etsinler. Danışmanlık firmalarına peki nasıl başvurabilirsiniz. Genel olarak bu tür firmalara illegal olarak faaliyet gösterdikleri için pek kendilerini açığa çıkarmazlar. Çoğunluk ile bizim gibi İnternet sitelerinde bırakılan mesajlara dönüş yaparlar yada facebook gibi sosyal ağlarda kendilerine oluşturdukları sayfalardan insanlara erişim sağlamaya çalışırlar.