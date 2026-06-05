Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayı için %16,6 oranında zammı garantiledi.

MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden yüzde 7'lik zammı vardı. Enflasyon farkının eklenmesiyle memurların garantilediği zam oranı ise yüzde 12,4 oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Peki %12,4'lük zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Mevcut memur maaşlarına, kesinleşen 5 aylık yüzde 12,40'lık zam oranının yansıtılmasıyla yeni maaş tablosu şu şekilde oluştu:

Kamu Görevlileri Maaş Listesi

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL › 169.093,87 TL

Profesör (1/4): 135.089 TL › 151.853,54 TL

Mühendis (1/4): 96.211 TL › 108.150,79 TL

Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL › 106.097,05 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL › 101.807,49 TL

Başkomiser (3/1): 89.214 TL › 100.285,46 TL

Polis Memuru (8/1): 81.617 TL › 11.745,67 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL › 91.298,28 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1): 74.770 TL › 84.048,96 TL

Öğretmen (1/4): 73.368 TL › 82.472,97 TL

Memur (9/1): 64.397 TL › 72.388,67 TL

Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): 66.870 TL › 75.168,57 TL

İdari ve Akademik Kadro Maaş Listesi

Müsteşar (1/1): 98.784 TL › 111.043,09 TL

Genel Müdür (1/1): 87.541 TL › 98.404,84 TL

Avukat: 90.000 TL › 101.169,00 TL

Vaiz (1/4): 76.653 TL › 86.165,64 TL

Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 58.010 TL › 65.209,04 TL

Pratisyen Hekim (1/4): 60.510 TL › 68.019,29 TL

Profesör (1/4): 70.904 TL › 79.703,19 TL

Başkomiser (1/4): 42.175 TL › 47.408,92 TL

Polis Memuru (1/4): 41.484 TL › 46.632,16 TL

Mühendis (1/4): 42.013 TL › 47.226,81 TL

Öğretmen (1/4) / Hemşire (Lisans, 1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL

İmam-Hatip / Avukat (1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL

Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 34.955 TL › 39.292,92 TL

Teknisyen (1/4): 29.946 TL › 33.662,30 TL

Memur (Lisans, 1/4): 27.584 TL › 31.007,17 TL